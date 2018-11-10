Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Hatay
'ın Hassa
, Dörtyol
ve Yayladağı
ilçelerinde anma törenleri düzenlendi.
Hassa ilçesindeki törende, Hükümet
Konağı önündeki anıta çelenk bırakıldı. Saatler
09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Hassa Çardak Anadolu Lisesi
tarafından belediye konferans salonunda düzenlenen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, sinevizyon gösterisi yapıldı.
Programa, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan
, Hassa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaşar
, Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Nuri Dilek, İlçe Emniyet Amiri Serkan Beyoğlu
, diğer kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Dörtyol
Dörtyol ilçesinde ise Kaymakam Murat Bulacak
, Belediye Başkanı Yaşar
Toksoy ve Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Savaş Balcı
, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09: 05'de saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Bulacak, Anıt Şeref Defterini imzaladı.
Anıt alanındaki törenin ardından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda Dörtyol Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı Mustafa Kemal Atatürk
'ün hayatı, kişiliği ve çalışma azmi sahnelendi.
Yayladağı
Yayladağı ilçesindeki törende ise Kaymakam Ömer Faruk Yüce, Belediye Başkanı Mehmet Kalkan
ve Garnizon Komutanı Piyade
Yüzbaşı Ünal Bulut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saatler 09.05'i gösterdiği anda sirenler çaldı.
Bu andan itibaren iki dakika boyunca ilçede büyük bir sessizlik hakim oldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden tören, Yayladağı Öğretmenevi Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda gerçekleşen programla son buldu.
Yayladağı,Dörtyol,Hassa,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:10