Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Van
, Muş
, Bitlis
ve Hakkari
'de tören gerçekleştirildi.
Van'da valilik bahçesinde düzenlenen tören, Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu
ile Van Jandarma
Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Van Devlet Tiyatrosu
'nda devam eden programda Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.
Atatürk koşusu, resim, şiir, ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program, oratoryo ve müzik dinletisiyle son buldu.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin
, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, kamu kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Bitlis Gökmeydan
'da gerçekleştirilen törende Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras
, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Daha sonra Bitlis Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.
Muş
Muş'ta valilik bahçesinde düzenlenen tören Vali İlker Gündüzöz
'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muş Öğretmenevi'nde devam eden programda öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okudu.
Belediye Başkanı Feyat Asya
ve diğer protokol üyelerinin de katıldığı program, Atatürk konulu resim sergisinin gezilmesiyle son buldu.
Hakkari
Valilik önündeki tören Atatürk Anıtı'na valilik, belediye ve Dağ ve Komando
Tugay Komutanlığına ait çelenklerin sunulmasıyla başladı.
Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulduğu tören Atütürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.
Programda Atatürk'ün hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisinin ardından tiyatro oyunu sahnelendi.
Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirildiği programda, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Ünal Akmeşe
, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Vali yardımcıları İdris Koç, Mustafa Pala ile Mustafa Duruk, Hakkari Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Yüksekova
ve Şemdinli
Yüksekova Hükümet
Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Selahaddin Eyyubi
Kültür Merkezi'nde devam eden programda günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu.
Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösteriminin ardından program, müzik dinletisiyle sona erdi.
Programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı
, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Kahye, Garnizon Komutan Vekili Albay Barış Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan
, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Şemdinli'de İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakılması ile başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yavuz Sultan Selim
İlk Öğretim Okulu'nda devam eden program şiirlerin okunması ve çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.
Van,Bitlis,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:11