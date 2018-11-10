Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:13



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:13

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Mardin'in Mazıdağı ile Midyat ilçelerinde anma töreni düzenlendi.Mazıdağı İlçe Emniyet Amirliği bahçesinde düzenlenen anma töreninde, Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mustafa Dinç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından Mimar Sinan Konferans Salonu'nda programa devam edildi.Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk konulu belgesel filmi izlendi.Mazıdağı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "10 Kasım" konulu oratoryo gösterimi sunulan program, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesiyle sona erdi.Programa, İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç, İlçe Emniyet Amiri Hamdi Ünlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Erdin, AK Parti Mazıdağı İlçe Başkanı Zeki Yetiştiren, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.MidyatMidyat Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'de çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı yarıya indirildi.Törene, Kaymakam Hüseyin Tekin, Midyat Garnizon Komutan Vekili Yarbay Levent Kaya, Belediye Başkan Vekili Tevfik Baysal, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdulkadir Boran, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Fen Lisesi'nde devam eden programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.