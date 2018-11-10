Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:22



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:22

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Kaman ilçesinde anma törenleri düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının arından saat 09.05'de çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak göndere çekilen Türk bayrağı yarıya indirildi.Törene, Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Belediye Başkanı Erhan Talu, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Anma programı kapsamında Kültür Merkezi Konferans Salonunda Atatürk'ün hayatı ile ilgili Kaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ekinlik düzenledi.Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ve Atatürk'ü anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.