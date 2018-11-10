Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Tarsus
, Erdemli
, Silifke
ve Gülnar
'da anma törenleri düzenlendi.
Tarsus'da Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen törende, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal
, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Belediye Başkan Vekili Ali Şimşek
ile diğer ilgililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Etkinlik, Şehit İshak İlkokulu'nda düzenlenen programın ardından sona erdi.
Erdemli
Erdemli'de de Devlet Bahçeli
Meydanı'ndaki törende, Erdemli Kaymakamı Avni Kula
, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu
ile diğer protokol üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'i gösterdiğinde çalınan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdemli Belediyesi
Kültür Merkezi'nde devam eden etkinlik, Özel Değişim Okulları öğrencilerinin hazırladığı anma programının ardından son buldu.
Silifke
Silifke'de, Kaymakam Şevket Cinbir
, Belediye Başkanı Mustafa Turgut
ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü
, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saatler
09.05'i gösterdiğinde, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Anma programı, Kültür Merkezi'ndeki programın ardından sona erdi.
Gülnar
Gülnar Hükümet
Konağı önünde başlayan tören, çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.
Gülnar Kültür Merkezi'nde devan eden program, çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesiyle sona erdi.
Gülnar,Tarsus,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:26