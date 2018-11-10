Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:28



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:28

Havsa ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.Fatih Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Şehit Öğretmen Mehmet Birol Mesleki Eğitim ve Anadolu Lisesi konferans salonunda da anma programı düzenlendi.Törene ve programa, Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, Belediye Başkanı Oğuz Tekin, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Enez ilçesindeki törenEnez ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Enez Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen anma programda, Cumhuriyet İlkokulu İngilizce öğretmeni Raziye Erol bir konuşma yaptı."Atatürk'ün Askeri Kişiliği" ile ilgili de Jandarma Astsubay Çavuş Berkay Yönel'in yaptığı konuşmanın ardından, Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri şiirler okudu.Ayrıca programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk konulu slayt gösterisi sunuldu.