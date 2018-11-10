Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Erzincan
'da, Mustafa Kemal Atatürk
ebediyete intikalinin 80. yılında düzenlenen törenle anıldı.
Anma programı, sabah Belediye önündeki Atatürk Anıtı'na Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu
İdari Kurmay Tuğgeneral Bülent Temizer ile Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy
'un çelenk bırakmasıyla başladı.
Program, saat 09.05'de siren sesi eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.
Daha sonra İl Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki anma etkinliğinde, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri tarafından günün önemi ve Atatürk'ün askeri kişiliğini anlatan konuşmalar yapıldı.
Atatürk'ün biyografisine de yer verilen programda şiir dinletisi ile sinevizyon gösterimi yapıldı. Program, öğrencilerin hazırladığı "Atatürk Oratoryosu" ile sona erdi.
Anma törenine, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu İdari Kurmay Tuğgeneral Bülent Temizer, kamu kurumlarının amirleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Ordu,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:31