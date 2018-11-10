Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete irtihalinin 80. yılı dolayısıyla Denizli
'nin Çal
, Çameli
ve Kale
ilçelerinde anma törenleri düzenlendi.
Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 80. yılı ve 10 Kasım
Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Çal'da düzenlenen törende, Belediye Kültür Sarayı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saat 09.05'te sirenlerin çalması ile iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Anma etkinlikleri kapsamında Belediye Düğün Salonu'nda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.
Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde ortaokul öğrencisi Raziye Pekdemir, göz yaşlarına hakim olamadı. "Gidiyor" şiirini okuyan Çal Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Raziye Pekdemir, protokol, öğretmenler, öğrenciler ve davetlilere de duygu dolu anlar yaşattı.
Okuduğu duygulu şiir dolayısıyla izleyicilerin büyük ilgisini çeken ve alkışlanan Pekdemir'e cebinden çıkardığı mendili veren Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan
, tören sonuna kadar göz yaşları dinmeyen öğrenciye sarılarak teselli etmeye çalıştı.
Öğrencinin gözünün yaşını silmesine yardımcı olan Belediye Başkanı Akcan, " Türkiye Cumhuriyeti
'nin payidar kalacağına, Atatürk'ün unutulmayacağına bir kez daha tanıklık ettik, inancımız arttı. Türk gençliği, cumhuriyetine ve Atatürk'e bağlılığını her seferinde dile getiriyor, yaşıyor, yaşatıyor." diye konuştu.
Raziye Pekdemir de, "Atatürk'ü çok seviyorum. O olmasaydı bizler burada olamazdık. Onun ölümünü kabullenemiyorum. Hala yaşıyormuş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Kale'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
Kale ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Kale Hükümet
Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saat 09.05'te sirenlerin çalması ile iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İlçedeki anma programı, Kale Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu toplantı salonunda düzenlenen programla devam etti. Ayrıca 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ilçedeki bütün okullarda anma programları düzenlendi.
Törene, Kale Kaymakamı Murat Güneş, Garnizon Komutanı Üsteğmen Mehmet Kılınç
, Kale Belediye Başkan Mehmet Salih
Sağınç, diğer protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
Çameli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 80. yılı dolayısıyla Çameli'nde anma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı
'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenlerin çalması ile iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri, Çameli Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Çameli Anadolu Lisesi
öğretmenlerinden Alpdoğan Özay, Atatürk'ün hayatı, Kurtuluş Savaşının başlaması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması konulu konuşma yaptı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle ilçede şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Çameli Kaymakamı İsmail Alsancak, Çameli Garnizon Komutanı Hamza Çil, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan
takdim etti.
Düzenlenen etkinliğe, Çameli Emniyet Amiri Bilal Cingör, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
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10 Kasım 2018 Cumartesi 13:40