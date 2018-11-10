Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Hakkari
ve ilçelerinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün, ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla törenlerle anıldı.
Valilik önündeki tören Atatürk Anıtı'na valilik, belediye ve Dağ ve Komando
Tugay Komutanlığına ait çelenklerin sunulmasıyla başladı.
Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulduğu tören Atütürk Kültür Merkezinin Konferans Salonunda devam etti.
Buradaki programda Atatürk'ün hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisinin ardından tiyatro oyunu sahnelendi.
Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirildiği programda, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Ünal Akmeşe
, İl Jandarma
Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Vali yardımcıları İdris Koç, Mustafa Pala ile Mustafa Duruk, Hakkari Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Yüksekova
Yüksekova ilçesinde, Hükümet
Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Selahaddin Eyyubi
Kültür Merkezi'nin Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından öğrencilerce şiirler okundu.
Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösteriminin ardından program, müzik dinletisiyle son buldu.
Programa, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı
, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Ahmet Kahye, Garnizon Komutan Vekili Albay Barış Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan
, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Komando,Hakkari,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:43