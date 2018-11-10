Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Elazığ
'da da anma töreni düzenlendi.
Elazığ Öğretmenevi önündeki törende, Vali Çetin Oktay Kaldırım
, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş
ile Elazığ Belediye Başkan Vekili Yusuf Dumandağ Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden etkinlikte konuşan Esra Zafer Eşref Yıldırım Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Fevzi Bal, Atatürk'ün yaşamı boyunca her adımını toplumun duyarlılıklarından kopmadan, dünyadaki değişimleri izleyerek ve milletin desteğini daima yanında hissederek atmış olduğunu belirtti.
Atatürk'ün barış içerisinde yükselmesini, büyümesini ve gelişmesini istediği Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini vurgulayan Bal, "Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.' sözü Cumhuriyeti geleceğe taşıyacak gençlerin yürüyecekleri zorlu yoldaki rehberliği niteliğindedir. Atatürk'ü anmak üzere toplandığımız bu anlamlı günde onu anmanın en doğru yolu onu iyi okumak ve onun sözlerini doğru yorumlamaktır." diye konuştu. Bal, Türkiye Cumhuriyeti
devletini millete armağan eden başta Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini sözlerine ekledi. Atatürk konulu slayt gösterisi ile ölümünün yurt içi ve yurt dışı basındaki yankılarının anlatıldığı programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.
Mehmet Çetin,Elazığ,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:47