Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80. yılında Ağrı
'nın Eleşkirt
, Doğubayazıt
, Diyadin
, Patnos
, Taşlıçay
, Hamur
ve Tutak
ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
Eleşkirt ilçesinde düzenlenen tören, Hükümet
Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.
Eleşkirt Celal Oruç Yüksekokulu'nda devam eden anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından slayt gösterimi ve şiirlerin okunmasının ardından program son buldu.
Programa, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Sebahattin Sarı
, Tabur Komutanı Yarbay Murat Alankaya, İlçe Emniyet Amiri Recep Kartal
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Destan Saatcılar, AK Parti
Eleşkirt İlçe Başkanı Aytekin Arslan
, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Konferans Salonundaki programda Hüseyin Celal Yardımcı Kurtuluş İlköğretim Okulu öğrencileri, şiirler okuyup, tiyatro ve oratoryo gösterilerini sahneledi.
Öğrencilerin ardından sahne alan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Korosu, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.
Anma etkinlikleri kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesiyle anma programı son buldu.
Törene, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Zafer Engin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, Cumhuriyet Başsavcısı İdris Gültekin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yılmaz
, AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Mustafa Konyar, askeri erkan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Ağrı,Doğubeyazıt,Eleşkirt,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:47