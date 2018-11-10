Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Gölbaşı Kaymakamlığı önünde düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından İstiklal Marşı okunmasından sonra program, Gölbaşı Belediyesi
Konferans Salonu'nda devam etti.
Yunus Emre Anadolu Lisesi
Müdürü Kerim Akatan, günün anlama ve önemini belirten konuşmasında Atatürk'ün ülkenin kurtarılmasında büyük önem arz ettiğini belirterek, devrimlerinin diğer ülkeler tarafından da örnek alındığını söyledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise, Atatürk'ün askeri dehasından ve ülke için yaptığı çalışmaların önemine değinerek, kendisini ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla andığını belirtti.
Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından Atatürk Oratoryosu seslendirildi.
Program sonunda ise müzik öğretmenleri tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.
Düzenlenen programa, Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, daire amirleri, müdürler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Türkiye,Adıyaman,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:49