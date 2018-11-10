Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Tekirdağ
'ın ilçelerinde anıldı. Hayrabolu
Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Ahmet Karakaya
, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Serkan Ceylan
, ve Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu
'nun çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Sadi Kıyak Öğretmenevi Konferans Salonunda İhsan Korkmaz
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri tarafından hazırlanan anma programında, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi, hayatı ve kişiliği anlatıldı.
Programda ayrıca, öğrenciler şiirler okudu, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Malkara
Malkara'daki törenlerde Hükümet
Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ikinci törende ise öğrenciler, şiir okudu ve "10 Kasım
" adlı oratoryo gösterisi sundu.
Anma programı sonunda Malkara genelinde gerçekleştirilen Atatürk konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.
Türkiye,Tekirdağ,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:54