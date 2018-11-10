Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Diyarbakır
'ın Lice
, Kulp
ilçeleri ile Elazığ
'ın Keban
ilçesinde anma töreni düzenlendi.
Lice'de düzenlenen törende, Kaymakam Abdulkadir Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Anma etkinliği, daha sonra Lice Aile Destek Merkezi Kültür Salonu'nda öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu programla devam etti.
Etkinlikte, Atatürk'ün hayatını anlatan şiirler ve yazılar okundu.
Kulp Hükümet
Konağı Meydanı'nda düzenlenen törende, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Dülgeroğlu
tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saat 09.05'de çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı yarıya indirildi.
Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Çok Amaçlı Konferans Salonunda devam eden programda, Çok Programlı Anadolu Lisesi
öğretmenlerinden Ayşegül Koçyiğit'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.
Program, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla devam etti.
Keban Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen anma töreninde, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'de çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı yarıya indirildi.
Programda Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi matematik öğretmeni Emrah
Engin, günün anlamı ilgili konuşma yaptı.
Sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu. 10 Kasım
dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullararası düzenlenen "Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Keban,Lice,Kulp,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:59