Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80. yılında Kars
'ın Kağızman
ve Sarıkamış
ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
Sarıkamış'ta Hükümet
Konağı önündeki tören protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Daha sonra Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi
salonunda devam eden tören, Sarıkamış Spor Lisesinin hazırladığı etkinliklerle sürdü.
Sarıkamış Spor Lisesi Müdürü Mehmet Kutay Cengiz tarafından günün anlam ve önemine yönelik konuşma yapıldı. Öğrenciler tarafından "Atam" adlı oratoryo seslendirilirken, zeybek oynayan küçük efe seyircilerden büyük beğeni aldı.
Şiirler ve Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesiyle devam eden program, düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyelerinin ödüllerini dağıtmasıyla sona erdi.
Yapılan törenlere, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman
, Sarıkamış 9. Komando
Tugay Komutanı Vekili Albay Kemal Aydın
Dede, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy
, Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ
, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Kağızman
Kağızman ilçesinde de İstiklal Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız
çelenk bıraktı.
Halk Eğitim Merkezinde devam eden tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Aras Anadolu Lisesi
Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan anma programında Atatürk'ün hayatı sinevizyon eşliğinde anlatıldı.
Törene, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Nizamettin Sarıgül, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz
daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kars,Kağızman,Sarıkamış,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 14:05