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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Taksim Meydanı'nda anıldı.

10.11.2019 09:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:36Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Meydanı'nda anıldı.
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen anma töreni Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in yerlerini almasıyla başladı.
Tören kapsamında İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1. Ordu Komutanlığı ve diğer kurum, kuruluşlar, siyasi partiler anıta çelenk sundu.
Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.
Daha sonra Türk bayrağının göndere çekilerek yarıya indirildiği tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Anma törenine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Türkiye, Taksim, Güncel

Kaynak: AA

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