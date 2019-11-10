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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

10.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:42Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya, 1. Ordu Komutanlığı'ndan Albay Serkan Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Aksu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı (AKDEV) Genel Başkanı Gül Karayaldız'ın kurumları adına çelenk ve buketlerini, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği yatağın üzerine bırakmalarıyla başladı.
Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal ettiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Saatlerin tam 09.05'i gösterdiği anda duygusal anlar yaşandı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Saat 07.00 itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan oda, törenin ardından tekrar ziyaret edilmeye başlandı.

Saray önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk'ün yatağına ve çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı.
Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, bazıları da fotoğraf çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı.

İçerideki tören, dışarıya ve sarayın içine kurulan ekranlardan da yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar, Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyarete gelen vatandaşlara çay ikramında bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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