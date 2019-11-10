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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Antalya'da düzenlenen anma törenine katıldı.

10.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:56Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla 'da düzenlenen anma törenine katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Çavuşoğlu, Atatürk anıtına çelenk sundu.
Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakika saygı duruşunda bulunulan törende İstiklal Marşı okundu, ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.
Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu protokol üyeleri, çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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