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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Pakistan'da anıldı.

10.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:00Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında 'da anıldı.
Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde yapılan anma törenine, Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul, eşi Zlatomira Yurdakul ile elçilik çalışanları ve Türk vatandaşları katıldı.
Büyükelçi Yurdakul, yaptığı konuşmada Atatürk'ün yaşadığı döneme dikkati çekerek, "Atatürk, Türk tarihini ezelden ebede giden bir akış kabul edersek, nehrin kurumaya yakın olduğu bir dönemde, Allah'ın bir lütfu olarak ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.
Yurdakul, Atatürk'e olan saygı ve sevginin hiçbir zaman değişmeyeceğini vurguladı.
Büyükelçilik İkinci Katibi Enes Maboçoğlu da Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'in temsilcileri olarak görev yaptığımız Pakistan, Atatürk'ten ilham alan ve Atatürk'ü dünya tarihinin en büyük devlet adamlarından biri olarak tanımlayan Muhammed Ali Cinnah'ın önderliğinde, yine Atatürk'ün ilkeleri temelinde yükselen Türkiye örneğiyle kurulmuştur." diye konuştu.
Maboçoğlu, Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in Atatürk'le ilgili söylediği, "Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O'nun bakışıyla cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik." sözlerini de anımsattı.

Mustafa Kemal Atatürk, Pakistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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