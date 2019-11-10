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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de anma törenleri düzenlendi.

10.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:21
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla , , Hatay ve 'de anma törenleri düzenlendi.
Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile diğer ilgililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Tören alanının yakınındaki vatandaşlar da aynı saatte saygı duruşunda bulundu.
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, Osmaniye, Mersin, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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