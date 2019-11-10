Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Havsa
ilçesinde düzenlenen töreniyle anıldı.
Atatürk anıtı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu.
Havsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda anma programı düzenlendi. Öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı program sunuldu.
Programa, Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, Belediye Başkanı Aydın Balkan, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.