Haberler » Güncel » Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Haber

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Cumhuriyet Alanı'nda törene katılanlar Çelenk sunulması Siren çalması ve saygı duruşu Kültür merkezinden düzenlenen etkinlik MERSİN - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Mersin'de anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:12
Cumhuriyet Alanı'nda törene katılanlar
Çelenk sunulması
Siren çalması ve saygı duruşu
Kültür merkezinden düzenlenen etkinlik MERSİN - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla 'de anma töreni düzenlendi.
Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali ihsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile diğer ilgililer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Tören alanı dışındaki bazı vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.
Anma programları, Mersin Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:12 Atatürk, Batman'da anıldı
12:12 DHA YURT BÜLTENİ-10
12:12 Siirt'te Atatürk ve helikopter kazası şehitleri anıldı
12:12 Şırnak'ta Atatürk törenle anıldı
12:12 "Şampiyon", hem başarısıyla hem de sevgisiyle can yoldaşı oldu
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
11:12 Müge Anlı'dan çok konuşulacak 10 Kasım sözleri: Atatürk aslında 8 Kasım'da aramızdan ayrıldı
10:57 Fatih'te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesi için üvey kardeşten onay aldı
10:39 Antalya'da siyanürle intihar eden aileye ilişkin çarpıcı detay: Baba, ilk önce çocuklarına zehir içirmiş
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:13:28