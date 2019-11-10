Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Trabzon
'un Maçka
ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Maçka Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.
Maçka Kayalar Meslek Lisesinde de anma programı düzenlendi.
Programlara Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.