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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:00Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, 'un ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Maçka Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.
Maçka Kayalar Meslek Lisesinde de anma programı düzenlendi.
Programlara Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Trabzon, Maçka, Güncel

Kaynak: AA

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