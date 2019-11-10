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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Mersin'in Erdemli, Tarsus, Silifke ve Gülnar ilçelerinde anma törenleri düzenlendi.

10.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:28Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Mersin'in Erdemli, Tarsus, ve ilçelerinde anma törenleri düzenlendi.
Erdemli Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen törende Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Belediye Başkanı Mükerrem Tollu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden programda öğrenciler tarafından şiir okundu.
Programda "Mehmetçiğe Selam Olsun" adlı gösterisi sunuldu.
Tarsus
Cumhuriyet Meydan'ında düzenlenen programda ilçe protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Anma programı, Şehit İshak Okulu'nda devam etti.
Silifke
Anıt Meydanı'nda düzenlenen anma programı çelenk sunumuyla başladı.
Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Silifke Kültür Merkezi'nde devam eden programda Silifke İlker Eren Çevik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.
Gülnar
Gülnar Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gülnar Kültür Merkezi'nde devam eden etkinlikte öğrenciler oratoryo gösterisi gerçekleştirdi.
Anma programı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Silifke, Gülnar, Güncel

Kaynak: AA

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