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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde törenle anıldı.

10.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:42Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, 'nın ilçesinde törenle anıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesinde devam eden törende oratoryo gösterimi yapıldı, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.
Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Programa Kaymakam Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Cumhuriyet Savcısı Burak Cemre Bekdemir, Emniyet Amiri Recep Kartal, AK Parti İlçe Başkanı Ergül Tenekeci, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Eleşkirt, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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