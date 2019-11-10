Haberler » Güncel » Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Haber

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü dolayısıyla Bozüyük ilçesinde anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:48Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü dolayısıyla ilçesinde anma töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma program, Atatürk Atını'na çelenk sunumuyla başladı.
Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İMKB Anadolu Lisesi'nde devam eden programda, Atatürk Türkiyesi adlı oyunun gösterimi yapıldı.
Program sonunda Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programlara, İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcı Vekili Feyzullah Şentürk, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, STK temsilciler ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Bozüyük, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:39 Bodrum, Atatürk'ün sesiyle inledi
13:44 "Şampiyon", hem başarısıyla hem de sevgisiyle can yoldaşı oldu
13:42 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Atatürk'ü Anma Töreni düzenlendi
13:36 Sason'da Atatürk'ü anma programı
13:40 - Atatürk, ölüm yıl dönümünde KKTC'de anıldı
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
12:04 93 yaşındaki Hasan Dede, Atatürk anıtında çalışma yapılmasını istedi: Uykularım kaçıyor
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:45:10