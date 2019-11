Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamanın yolunun, milleti anlamaktan geçtiğini söyledi.Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla DEÜ ev sahipliğinde anma töreni düzenlendi.Sabancı Kültür Merkezi'ndeki törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, tarihinin her sayfasına adını şanla yazmış bir milletin var olma mücadelesine öncülük etmek, her daim güvendiği halkından aldığı güçle hareket etmek ve inandığı yolda yılmadan kararlılıkla yürümenin, büyük insanların sahip olduğu özellikler olduğunu vurguladı.İstikbal ve istiklal sevdasını taşıyan, inancını akıl ile bütünleştirebilen insanların hem iyi bir lider hem de bir deha olarak geleceği şekillendirdiklerini dile getiren Hotar, şöyle konuştu:"Trablusgarp'tan Çanakkale'ye Samsun'dan İzmir'e uzanan bir hayatta, Milli Mücadele'mize önderlik eden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni el birliğiyle kuran, bağımsızlık ülküsü ile yanıp tutuşan kişidir Gazi Mustafa Kemal. Mareşaldir, devlet adamıdır, Cumhurbaşkanıdır, kahramandır, bu milletin öz evladı ve bu toprakların muzaffer komutanıdır. Aklı ve bilimi yücelten anlayışın bu topraklardaki mimarı ve milletimizin de gurur timsali... Sonsuzluğa yol aldığı günün seneidevriyesinde,sahip olduğu ufkun berraklığını günümüzde çok daha iyi fark ediyor, yüksek insani değerleri barındıran ve milletimizi yücelten fikirlerini hayatımızın her anında hissediyoruz. Çünkü Atatürk'ü anlamanın bu toprakları bizlere yurt eden milletimizi anlamaktan geçtiğini biliyoruz."DEÜ'nün logosunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunmasından onur duyduklarını belirten Hotar, sözlerini şöyle tamamladı:"Atatürk'ün fikirlerini ve eserlerini yaşatmak, milli ve manevi değerleri yüksek insanlar yetiştirmek, bilimsel araştırmalarla dünya medeniyetine katkıda bulunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda her zaman kararlı olacak; rotamızdan asla ödün vermeyeceğiz. Bu düşüncelerle aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyor, birlik ve beraberliğimiz uğruna şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlık ve esenlik diliyorum. Yokluk içinde bizleri var eden, bilimin geleceği adına bizlere her imkanı sunan aziz milletimize de huzurlarınızda bir kez daha en derin şükranlarımı sunuyorum."Program, Atatürk'ün hayatını konu alan belgesel gösterimi ve DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin müzik dinletisiyle sona erdi.