Haberler » Güncel » Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Haber

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Burdur'un Bucak ve Karamanlı ilçelerinde törenlerle anıldı.

10.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:52Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında 'un ve ilçelerinde törenlerle anıldı.
Bucak'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.
Törene Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Anma töreni daha sonra Bucak Kültür Merkezi'nde devam etti.
Karamanlı'daki törene ise Kaymakam Adem Topaca, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından, saat 09.05'te sirenler çaldığında 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Anma programına Nimet Güvener İlkokulu Konferans Salonu'nda devam etti.
Anma etkinliğinde öğrenciler şiirler okundu, çeşitli gösteriler sergilendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Karamanlı, Burdur, Bucak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:36 Sason'da Atatürk'ü anma programı
13:40 - Atatürk, ölüm yıl dönümünde KKTC'de anıldı
13:35 Alaçam'da 10 Kasım anma töreni
13:40 Elazığ'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
13:34 Milli Park'ta Atatürk'ü anma yürüyüşü
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
12:04 93 yaşındaki Hasan Dede, Atatürk anıtında çalışma yapılmasını istedi: Uykularım kaçıyor
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:42:08