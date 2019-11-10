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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Muş'un Bulanık içesinde anıldı.

10.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:54Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında 'un içesinde anıldı.
Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saatlerin 09.05'i göstermesiyle salınan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Halk Eğitim Merkezi salonunda devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.
İlçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi tören sona erdi.
Törene, Kaymakam Mehmet İlidi, Cumhuriyet Başsavcısı İrem Cantürk, İlçe Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Bulanık, Türkiye, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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