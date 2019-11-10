Haberler » Güncel » Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Haber

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde anıldı.

10.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:04Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında 'nin İlçesinde anıldı.
İlçe Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinin konferans salonunda devam eden törende, Gazi Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan şiir ve oratoryo sunumu yapıldı.
Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İlyas Göbelek, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Yüksekova, Türkiye, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:37 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
13:36 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
13:34 Üniversite öğrencilerinden çevre temizliği
13:34 CHP'li Yeşil: Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri gerekiyor
13:29 Kartal Belediye Meclisi lösemiye maske ile dikkat çekti
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
12:04 93 yaşındaki Hasan Dede, Atatürk anıtında çalışma yapılmasını istedi: Uykularım kaçıyor
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:38:29