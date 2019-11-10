Haberler » Güncel » Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Haber

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:38Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) anma töreni düzenlendi.
KSÜ'de Avşar Yerleşkesi Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile buradaki program tamamlandı.
Daha sonra ise KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda "Atatürk'te Bilimsel Anlayış" konulu konferans verildi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı.
"Cumhuriyet kurumlarıyla birlikte var" ifadesini kullanan Okumuş, kurumları ne kadar sağlam, ne kadar güçlü olursa, Cumhuriyet'in de o kadar sağlam olacağını, devletin bekası için de kurumların güçlülüğü ve sağlamlığının önemine dikkati çekti.
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Edip Çelik ise Atatürk'ün bütün sorunların çözümü olarak akıl ve mantığa önem verdiğini belirtti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün toplumun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için bilime ve eğitime verdiği önemi anlatan Çelik, Atatürk'ün "Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluk hedefine ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir, verimlidir, saygıdeğerdir." sözlerini hatırlattı.
Çelik, Atatürk'ün manevi mirasçılarını tanımladığı sözleri de katılımcılarla paylaştı.

Sütçü İmam Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, İbrahim Taner, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:29 Atatürk, Zonguldak'ta anıldı (2)
15:24 Atatürk için '1001' adet zeytin fidanı dikildi
15:28 Ordu'da, Atatürk saygıyla anıldı
15:28 Kayseri'de dağcılar, kayalıklarda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı
15:27 Eşinin 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu evden taşınmak istiyor
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
14:44 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları
14:35 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
14:33 Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:29:57