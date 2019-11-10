Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Konya'nın ilçelerinde de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Karapınar'daki tören Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Program daha sonra Kültür Merkezinde Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından düzenlenen programla devam etti.

Programa Kaymakam Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal ile çok sayıda kişi katıldı.

Kulu

Kulu ilçesinde tören, Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Törenler daha sonra Atatürk İlkokulunda devam etti. Burada tören öğrencilerin gösteri sunması ve şiir okumasıyla sona erdi.

Törene Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan ile çok sayıda kişi katıldı.

Yunak

Yunak'ta tören Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlendi.

Törende Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program Yunak Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam etti.

Törene Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Yunak Cumhuriyet Savcısı Ömer Polat ile çok sayıda kişi katıldı.

Halkapınar

Halkapınar'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümüne anma programı düzenlendi.

Hükumet Konağı Atatürk Anıtına büstüne çelenklerin sunulmasının ardından, saat 09: 05'te iki dakikalık saygı duruşuyla birlikte araç sirenleri çaldı. Ardından İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile birlikte göndere çekilen bayrak ile ilçedeki tüm bayraklar yarıya indirildi.

Program, Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu )YBO) Sosyal Hizmetler Salonu'nda devam etti.

Halkapınar YBO. öğretmen ve öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu programda konuşmalar, şiirler, oratoryo, Atatürk'ün sevdiği şarkılar, Atatürk konulu film ve slayt gösterileri yapıldı. Programda, 'Bir Resim Yap' adlı şiirin seslendirilmesinde öğrencilerin hazırladığı koreografi izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Programa Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkan Yrd. Abdulkadir Yaltirik, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Yalıhüyük

Yalıhüyük'te de tören, Atatürk anıtına çelenklerin sunulması ile başladı.

Daha sonra Yalıhüyük Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programda günün önem ve anlamını belirten konuşmalar yapıldı.

Öğrenciler şiirler okudu, slayt gösterimi yapıldı. Öğrenciler Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi, zeybek oyunu oynadı.

Programa ilçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, Belediye Başkanı Hasan Koçer, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Seydişehir

Seydişehir'de ise Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenginin sunulmasının ardından 09.05'te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okundu, göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Hükümet Konağı önündeki törenin tamamlanmasının ardından program, Belediye Düğün salonunda devam etti. Burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Kaynak: AA