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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta törenlerle anıldı.

10.11.2019 13:37 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:44
Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında , Hakkari, Bitlis ve 'ta törenlerle anıldı.
Muş
Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'de sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.
Öğretmenevinde devam eden törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından şiirler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.
Etkinlik Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin "Atatürk" konulu resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.
Törene, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkan Yardımcısı Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Van, Muş, Güncel

Kaynak: AA


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