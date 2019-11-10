Haberler » Güncel » Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Haber

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Atatürk anıtına çelenklerin sunulması Sirenlerin çalması ve saygı duruşu Yanan meşale Çocukların Atatürk Anıtına çiçek ve notlar bırakması MUĞLA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Muğla'da törenlerle anıldı.

10.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:13
Atatürk anıtına çelenklerin sunulması
Sirenlerin çalması ve saygı duruşu
Yanan meşale
Çocukların Atatürk Anıtına çiçek ve notlar bırakması MUĞLA - Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında 'da törenlerle anıldı.
Muğla'daki tören Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Muğla Valisi Esengül Civelek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün anıta çelenk sundu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'te sirenler çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:19 Bolu'da 10 Kasım töreninde çelenk polemiği
15:19 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
15:19 - Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı
15:18 Atatürk, Batman'da anıldı
15:18 Tel Abyad'da, PKK/YPG mayını iki kardeşi yaraladı
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
14:44 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları
14:35 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
14:33 Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:21:05