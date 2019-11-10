Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıSirenlerin çalması ve saygı duruşuYanan meşaleÇocukların Atatürk Anıtına çiçek ve notlar bırakması MUĞLA - Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Muğla
'da törenlerle anıldı.
Muğla'daki tören Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Muğla Valisi Esengül Civelek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün anıta çelenk sundu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'te sirenler çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.