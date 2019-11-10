Haberler » Güncel » Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Haber

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:56Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında 'ın ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.
Halk Eğitimi Merkezinde devam eden programda, Sarıkamış Gazi Paşa İlkokulu ve Ortaokulu tarafından Atatürk Oratoryosu sergilendi, Atatürk'ün sevdiği türküler ile şiirler okundu.
Minik öğrenciler tarafından zeybek oynanırken, Atatürk Haftası dolayısıyla düzenlenen okullar arası resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Anma programına, Kaymakam Recep Koşal, 9. Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ahmet İşler, Belediye Başkan Vekili Osman Zekeriya Gül, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, daire amirleri, askeri ve sivil erkan, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:09 Atatürk, TBMM'de törenle anıldı
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Atatürk'ü andı
15:08 Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı
15:07 Atatürk, Aydın'da anıldı
15:07 81 ilde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
14:44 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları
14:35 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
14:33 Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
14:28 Pendik'te düğüne giden 3 kişiye silahlı saldırı 1 ölü, 2 yaralı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:10:17