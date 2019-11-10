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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılı dolayısıyla Büyükçekmece'de 1001 zeytin fidanı dikildi.

10.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:06Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılı dolayısıyla 'de 1001 zeytin fidanı dikildi.
Anma etkinlikleri kapsamında Büyükçekmece'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, çelenk sunumuyla başladı. İstiklal marşı ve saygı duruşuyla devam eden törene, Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Belediye binası salonunda öğrencilerin "Hayalimdeki Atatürk" sergisi de ziyarete açıldı.
Anma etkinlikleri kapsamında ayrıca Büyükçekmece Ahmediye Meydanı'ndaki Atatürk anıtının açılışı gerçekleştirildi. Etkinliğin son bölümünde ise ilçedeki bir zeytinliğe 1001 zeytin fidanı dikildi. Hasan Akgün, "Yurtta barış cihanda barış" adını verdikleri zeytinlikten elde edilecek gelirin, Büyükçekmece'deki çocukların eğitim masrafları için harcanacağını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Büyükçekmece, Hasan Akgün, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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