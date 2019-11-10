Haberler » Güncel » Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Haber

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Başkentte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

10.11.2019 22:29 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:31
Başkentte, Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen fener alayına katılanlar, meşalelerle Kızılay Kumrular Sokak'tan başlattıkları yürüyüş sırasında "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" marşını söyledi.
"Açtığında yolda gösterdiğin hedefe" yazılı pankart açılan grup, yaktıkları dilek fenerlerini gökyüzüne saldı. Grup, daha sonra Gençlik Caddesi'ni takip ederek Anıtkabir'e giriş yaptı.
Etkinliğe, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de katıldı.
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:45 E-5'te lüks araç alev alev yandı
22:41 Hamas, ulusal diyalog öncesi seçim kararnamesi çıkarılmasına karşı değil (7)
22:40 BEYLİKDÜZÜ D-100'DE OTOMOBİL YANDI, TRAFİK BİR SÜRE DURDU
22:39 Devlet Opera ve Balesi'nden 10 Kasım'da Ata'ya Ağıt
22:38 Fatih'te kanlı infaz! Kafede oturan adamı kurşun yağmuruna tuttu
21:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız
20:11 Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı
19:48 Kamışlı'da, YPG'li teröristlerin kullandığı binadaki Suriye bayrakları, Nusaybin'den görüntülendi
19:37 İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler
21:55 Mansur Yavaş'tan üniversite öğrencilerine ekspres hat müjdesi
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
10.11.2019 22:46:27