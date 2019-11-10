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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Anaokulu öğrencileri Atatürk anıtına karanfil bıraktı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta düzenlenen törenlerle anıldı.

10.11.2019 11:17 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:20
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla , Denizli, ve 'ta düzenlenen törenlerle anıldı.
Manisa
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada çevre yollarda trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını çalarak saygı duruşuna eşlik etti. Törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.
Törene Vali Ahmet Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Anaokulu öğrencileri Atatürk anıtına karanfil bıraktı

Mustafa Kemal Atatürk, Manisa, Aydın, Uşak, Güncel

Kaynak: AA


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