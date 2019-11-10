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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Elinde Türk bayrağı ile anma törenine katılan yaşlı kadın

Anma törenine katılanlar Elinde Türk bayrağı ile anma törenine katılan yaşlı kadın Çelenk sunumu Atatürk'ün kendi sesinden 10.

10.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:24
Anma törenine katılanlar
Elinde Türk bayrağı ile anma törenine katılan yaşlı kadın
Çelenk sunumu
Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nun seslendirilmesi
Atatürk'ten son mektup şiirinin okunması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması AYDIN - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Aydın'da anıldı.
Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, Atatürk Büstü'ne çelenk sunuldu. Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nun seslendirilmesinin ardından hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Garnizon Komutanı Albay Durmuş İlhan Başer, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Elinde Türk bayrağı ile anma törenine katılan yaşlı kadın

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Kaynak: AA


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