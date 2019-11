Büyük Önder Atatürk, Urla'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla, İzmir 'in Urla ilçesinde tören düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.Törene Urla Kaymakamı Önder Can, Garnizon Komutanı Deniz Albay Cem Bayram, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda Urlalı katıldı.Törenin ardından Hakan Çeken Anadolu Lisesinde de anma etkinliği düzenlendi.Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle devam eden etkinlik sonunda Kaymakam Can, ilçe genelinde yapılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.Program oratoryo ile sona erdi.