Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kulağını Kandil'den gelecek emirlere dikenler, elbette bizim aşkımızın kaynağını öğrenemezler. Gözü çıkarlarından, menfaatlerinden, Ataşehir'de kurdukları rezidans düzeninden başkasını görmeyenler milletimizle aramızdaki gönül köprüsünü, kalpten kalbe giden o gizli yolu göremezler." dedi.Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Büyük Samsunlular Buluşması"ndaki konuşmasına, "Buradan Kuvayı Milliye'nin, milli iradenin şehri Samsun'un tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, köylerindeki, kardeşlerimi selamlıyorum. Orhan Gencebay'ın ifadesiyle 'Cennet gözlü, tatlı dilli Samsunlu' kardeşlerime en kalbi sevgilerimi gönderiyorum." diye başlayan Erdoğan, cumhurbaşkanlığı döneminde 6 kez Samsun'a gittiğini anımsattı.Kentte, her defasında büyük bir sevgi ve muhabbetle karşılaştığını dile getiren Erdoğan, "31 Mart için Samsun'dan bir kez daha söz aldık. Buradan sizlerin vasıtasıyla her ziyarette şahsımı bağrına basan Samsunlu kardeşlerime, hemşehrilerime tekrar teşekkür ediyorum. CHP ve HDP bundan da rahatsız oluyor. Hiçbir şey bulamamışlar bizim milletimizle buluşmamıza, dertleşmemize tepki gösteriyorlar." dedi.Erdoğan, Orhan Gencebay'ın güftesini yaptığı yeni esere dikkati çekerek, "Hele hele bir bestesi çıkınca ondan sonra sen seyret bunun feveranını. Çünkü bu eser çok milli ve yerli bir eser. Tabii müsaade ederseniz ben de kullanırım. Berhudar olun." ifadelerini kullandı.Samsun'dan Artvin'e, Hatay'dan Hakkari'ye, Şırnak'a kadar 780 bin kilometrekarelik vatan toprağının bir gergef gibi, kardeş toprağı gibi dokunmasından rahatsızlık duyanlar olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:"82 milyonun her bir ferdini kucaklamamızdan eş başkanlar rahatsızlık duyuyor. Oyunlarını bozduğumuz ve fitne siyasetine geçit vermediğimiz için bize saldırıyorlar, mitinglerimize saldırıyorlar. 300-500 kişilik salon toplantılarıyla seçim dönemini atlatmanın hesabını yapanlar, bizim meydanlara ve kapalı spor salonlarına sığmayan heyecanımızı bir türlü içlerine sindiremiyorlar. Oy deposu olarak gördükleri 5-10 ilden başka yol iz bilmeyenler, bizim 81 vilayetimizde kurduğumuz gönül köprülerine tahammül edemiyorlar. Bunu da her seçimde ısıtıp ısıtıp piyasaya sürdükleri argümanlarla yapıyorlar. 'Taşıma, bindirilmiş kıta.' diyerek şu dayanışmamıza çamur atıyorlar. 'Kömürcü, makarnacı, patatesçi' diyerek miting meydanlarına koşan on binlere hakaret ediyorlar. Bugün Tekirdağ'daydım. Orada 10 binler vardı. Ama dün de beyefendi oradaydı. 'Bunun dörtte biri anca.' dediler. Şimdi bu onu rahatsız ediyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında Cemal Safi'nin "Ey bahri siyahım şehirler şahım. Seni terk ederken zerre günahım. Varsa, affetmesin şairler şahım. Miladımsın, miadımsın, sonumsun. Yetmiş dört yıl evvel doğduğum Samsun. Doğusu batısı al yeşil nehir. Dahili gül kokar sahili yosun. Yetmiş dört yıl evvel doğduğum şehir. Elli dört yıl hasret kaldığım Samsun." dizelerini okuyarak, bazılarının millete hakaret etmek yerine Samsun türküsü ve Orhan Gencebay şarkısı dinleyerek bu muhabbetin kaynağını anlayabileceğini vurguladı.Erdoğan, şöyle konuştu:"Nasıl seven sevdiğinden ayrı kalamazsa biz de milletimizden, Samsunlu kardeşlerimizden ayrı kalamıyoruz. Çünkü biz milletimizi gönülden seviyoruz. Samsun'u kalpten, yürekten seviyoruz. Her karışı şehir kanlarıyla mühürlenmiş bu vatanı aşkla seviyoruz. Sevdası millet olmayanlar elbette bizi anlayamazlar. Kulağını Kandil'den gelecek emirlere dikenler elbette bizim aşkımızın kaynağını öğrenemezler. Gözü çıkarlarından, menfaatlerinden, Ataşehir'de kurdukları rezidans düzeninden başkasını görmeyenler, milletimizle aramızdaki gönül köprüsünü, kalpten kalbe giden o gizli yolu göremezler."(Sürecek)