Büyük skandal! Hulk, boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı

Çin takımlarından Shanghai SIPG forması giyen Brezilyalı futbolcu Hulk'un adı yasak aşk ilişkisine karıştı. 12 yıldır evli olduğu eşi Iran Angelo de Souza ile geçtiğimiz Ağustos ayında ayrılık kararı alan 31 yaşındaki yıldız ismin, Angelo de Souza'nın yeğeni Camila ile birlikte olduğu öğrenildi.

Hulk ve Iran geçtiğimiz Ağustos ayında 12 yıllık ilişkilerini sonlandırırken bu evlilikten Ian, James ve Alice adından üç çocukları bulunuyor.

HULK, CAMİLA'NIN AİLESİNİ ARAYARAK İLİŞKİLERİNİ AÇIKLADI

Brezilya basınında haberlerin çıkmasının ardından Hulk ve Camila'nın yakın çevresi ikilinin ilişkisini doğruladı. Yapılan açıklamada, "Bu cumartesi, Hulk, Camila'nın ailesini ve kardeşlerini telefonla arayarak ilişkilerini açıkladı" ifadeleri kullanıldı.

Camila, Hulk'un eski eşinin en sevdiği yeğeniydi. İkilinin sosyal medyada birlikte olduğu sevgi sözcüklerinin dolu olduğu birçok paylaşım yer alıyor. Fotoğraflar halen Iran'ın sosyal medya hesabında duruyor.