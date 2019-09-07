Haberler» Güncel» Haber

'Büyük Taarruz' bisikletçileri Salihli'ye ulaştı

Afyonkarahisar Kocatepe'den 26 Ağustos'ta başlayan 'Büyük Taarruz Bisiklet Turu'na katılan bisikletçiler, Manisa'nın Salihli ilçesine ulaştı.

07.09.2019 11:17 'Büyük Taarruz' bisikletçileri Salihli'ye ulaştı
Afyonkarahisar Kocatepe'den 26 Ağustos'ta başlayan 'Büyük Taarruz Bisiklet Turu'na katılan bisikletçiler, Manisa'nın Salihli ilçesine ulaştı. Bisikletçilerin turu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'de İzmir'de tamamlayacak.

Güzergah üzerindeki şehit mezarlarında anma töreni düzenleyen bisikletçiler, Salihli'de de Şehitlik Anıtı'na giderek, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Büyük Taarruz Bisiklet Grubu üyelerinin tümünün gönüllü olduğunu belirten Osman Kutlu, turun her ne kadar bisikletle yapılsa da asıl amaçlarının Büyük Taarruzu anmak ve anlatmak olduğu söyledi. Turun 9 Eylül'de İzmir'de sona ereceğini belirten Kutlu, "Afyon Kocatepe'den çıktığımız andan itibaren ordumuz hangi gün, hangi saatte nerede ise oradan geçiyoruz. Asıl amacımız unutulmuş olan büyük taarruzun kahramanlarını yerinde ve doğru şekilde nesi nesillere anlatmak ve aktarıp farkındalık oluşturmaktır" dedi. - MANİSA

Kocatepe, Salihli, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:40   Yaban ördekleri yavrularını Kars Çayı'nda büyüttü
13:40   AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Ankara'yı sana dar ederiz"
13:38   Kadın doktoru darp eden kadın, adli kontrolle serbest
13:38   Taksim'de serbest uçuş heyecanı
13:38   Başkan Şahin'den Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Koca'ya ziyaret
13:38   Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin seyahat uyarısına tepki
13:37   Uğur Dündar belgeseli Çeşmeliler ile buluştu