Büyük Taarruz Karargahı'na yılda yaklaşık 40 bin ziyaretçi

Büyük Taarruz Karargahı'na yılda yaklaşık 40 bin ziyaretçiAfyon-Kocatepe-Dumlupınar bölgesinin Türkiye 'nin çeşitli illerinden gelen on binlerce ziyaretçisi varİki katlı tarihi Atatürk Evi, 13 bin 800 olan ilçe nüfusunun iki mislinden fazla ziyaretçi ağırlıyorAFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruzun başladığı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Büyük Taarruz Karargahı olarak kullanılan Atatürk Evi, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yılda yaklaşık 40 bin kişi tarafından ziyaret ediyor. İki katlı tarihi ev, 13 bin 800 olan ilçe nüfusunun iki mislinden fazla ziyaretçi ağırlıyor. Antalya Gazipaşa'dan gelen özel bir ortaokul öğretmen ve öğrencileri, Şuhut ilçesinde bulunan tarihi evi, Kılavuzu Rehber Habib Akalın mihmandarlığında ziyaret etti. Rehber Akalın mihmandarlığında Atatürk Evi'ni ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler, tarihi değer taşıyan bilgiler edindi. Öğrenciler, Rehber Akalın mihmandarlığında destansı bilgileri dinledikçe duygu dolu anlar yaşarken, bazı öğretmen ve öğrenciler ise gözyaşlarına hakim olamadı.Rehber Habib Akalın, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Büyük Taarruzun başladığı Şuhut'ta bulunan Atatürk Evi'nin, Türkiye'nin çeşitli illerinden, hatta dünyanın birçok ülkesinden gelen ziyaretçileri olduğunu belirtti. Akalın, "Afyon-Kocatepe-Dumlupınar hatlarında bulunan savaş alanlarında her gün farklı ziyaretçilerimize milli ruh ve milli mücadele ruhunu yaşatarak anlatmaya çalışıyoruz. Bugünkü misafirlerimiz de Kaymakamımız Nurullah Kaya'nın Antalya Gazipaşa'dan gelen misafirleri. Bugün de aynen her gün yaptığımız gibi gelen gruplarımıza Milli Mücadeleyi anlatıyoruz. Tüm Türkiye'yi Kocatepe ve Dumlupınar hatlarında bulunan Büyük Taarruzun yaşandığı şehitliklere, özellikle de Şuhut'tan başlayan Şuhut Atatürk Karargahına davet ediyoruz" dedi.Ortaokulu yetkilisi Oya Çalık Başeğmez ise, konu ile ilgili açıklamalarında, "Biz Mustafa Kemal Paşa'nın adını vermiş olduğu Gazi Paşa ilçesinden geliyoruz. Çocuklarımıza bu bölgeleri gezdirip Kurtuluş Savaş'ındaki yaşanmış olayları yerinde görerek öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda daha önce de ilçemizde görev yapmış olan Nurullah beyin daveti ile de onun önderliğinde biz Şuhut ilçesine geldik. Kurtuluş Savaşı ile ilgili bilgilendirmeye buradan başladık. Öğrencilerimize istedik ki Kurtuluş Savaşı bir masal değildir, bir hikaye değildir, bir olağan üstü olay değildir. Toplumun birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirmiş olduğu milli mücadeledir. Bu mücadeleyi yerinde görerek öğrenmelerini yaşamalarını ruhlarında hissetmelerini istedik. Bunun için öğrencilerimiz burada. İleride hayatta buranın hayatlarında iz bırakacağına inanıyoruz. Arkadaşlarımız bize çok güzel tanıtımlar ve anlatımlar yaptı. Habib beyin anlatımı çok canlı çocukları ikna edici ve toplayıcı bir anlatımla çocuklarımız şimdiden bu ruhun içine girdiler. Gelecekte de bu ruha sahip olacaklar. Mustafa Kemal Paşa'yı, arkadaşlarını Kurtuluş Savaş'ını öğrenecekler. Cumhuriyet'imizin kolay kurulmadığını ve kolay verilmemesi gerektiğini haklarına sahip olmaları gerektiğini yarınlarına sahip olmaları gerektiğini inanıyorum" ifadelerine yer verdi.