13 Aralık 2018 Perşembe 11:41



13 Aralık 2018 Perşembe 11:41

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'na yapılacak büyük taşınmaya sayılı günler kaldı. THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştireceği yük taşınması sorumluluğunu üstlenen lojistik firma Arkas, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Firmanın Genel Müdürü Onur Göçmez, 8 ay boyunca taşınma projesi ile ilgili ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Taşıma işlemi 30 Aralık saat üçte başlayacak 31 Aralık gece 12'de de bitirmiş olacağız" dedi.TAŞINMADA GÖREV YAPACAK PERSONEL EĞİTİMDEN GEÇECEKHavacılık alanında dünyanın en büyük göçü olarak konuşulan bu projede Türk Hava Yolları'nın yol arkadaşı olduklarını belirten Göçmez, "Projeyi duyduğumuz anda heyecanla kurgulamaya başladık. Bu bir lojistik mühendisliği gerektiriyor ve 'bizden daha iyi yapan olamaz' diye düşündük. 8 ay boyunca bu proje ile ilgili ciddi bir çalışma yürüttük. Uçağa binerken yerde gördüğünüz merdivenlerden, bavul hizmetleri veren arabalara kadar THY'nin yer ekipmanlarını biz taşıyacağız. Toplamda 5 bin TIR'a denk gelen bir yük söz konusu. İşte bu noktada Arkas Lojistik devreye giriyor. Amacımız bu malzemeleri çok daha az bir elleçleme ile hızlı bir şekilde götürmek. Taşınmada yaklaşık bin civarında kişi görev alacak bu projede ve eğitimden geçecekler" dedi.TAŞINMA ONLİNE TAKİP EDİLECEKArkas Lojistik Genel Müdürü Göçmez, şunları söyledi:"Taşıma işlemi 30 Aralık saat üçte başlayacak 31 Aralık gece 12'de de bitirmiş olacağız. İşte bu noktada "lojistik mühendisliği" devreye giriyor. Önemli olan az önce de bahsettiğim gibi söz konusu yükü zamanında ulaştırabilmek. O nedenle özel bir yazılım geliştirdik. Araçlarımızı online olarak içindeki yükle takip edebileceğiz. Yani saat saat ne kadar yük taşınıyor görebileceğiz. Saat kaçta ne kadar yük taşınmış olduğuna dair mesaj gelecek. Örneğin gece saat 12: 00'da taşımanın yüzde 50'sinin ardından da saat 02: 00'da yüzde yüzde 100'ünün tamamlandığına dair mesaj gelecek size. Diğer yandan mesela bir uçağın çok önemli bir maddesi var. Yüklendi ve çıktı. Mücbir bir sebep gerçekleşirse sistem hemen alarm verecek. Yahut tır yavaşladı ve durdu. oldu. Ekiplerimiz hemen oraya gidiyo. Sırtında vinç olan kamyonlarımız var. O konteyneri alıyor kendi üzerine koyuyor ve devam ediyor. Herhangi bir aksama yaşanmıyor. Bizi öne çıkaran iki olgudan biri lojistik mühendisliği ve Arkas'ın gücü, ikincisi de her şeyi online takip ediyor olmamız."- İstanbul