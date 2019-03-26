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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hamasete, popülizme asla tevessül etmediklerini belirterek, "Hiç kimseye iftira atmadık, kara çalmadık. Muhalefet, meydanları çamur siyasetiyle yalan, bühtan siyasetiyle kirletirken biz yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik." dedi.Erdoğan, Büyük Trabzonlular Buluşması'ndaki konuşmasında, Van'da siyasi tarihinin en büyük mitingini yaptığını, Adıyaman mitingininin de çok büyük olduğunu söyledi.Etkinliğin yapıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'nda da bugün Trabzon'dan bir mesaj verildiğini ifade eden Erdoğan, "Ülkemizin ve dünyanın farklı köşelerini 'Bize her yer Trabzon' diyerek sılaya çeviren kardeşlerime selam gönderiyorum." diye konuştu.Ölümünün 10. yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nu da rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin Yazıcıoğlu'nu cesaretiyle, yiğitliğiyle, samimiyetiyle ve vesayetçiler karşısındaki dik duruşuyla hatırlayacağını kaydetti.Erdoğan, mitingler yaptığı Ağrı, Muş, Van ve Adıyaman'ın selamlarını getirdiğini söyleyerek, 4 şehirdeki mitinglerinin muhteşem olduğunu, Muş'ta yağmur olmasına rağmen katılımcıların dağılmadığını dile getirdi.Alan ve yollardakilerle yaklaşık 30 bin kişinin katıldığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:"Her dört şehrimizde de bin yıllık kardeşliğimizi tekrar perçinledik. Milletimizi kamplara ayıranlara inat birliğimizi daha sıkı sıkıya tescil ettik. İnsanımızı kutuplaştıranlara inat muhabbetimizi tekrar yeniledik. Bizi bölmek isteyenlere, parçalamak isteyenlere gerçekten bu dört vilayetten çok farklı cevaplar verdik. İradesini terör örgütüne ipotekleyen zavallılara bir kez de bu şehirlerimizden mesajlarımızı verdik. Nasıl Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de rabiamızı haykırmışsak, Muş'ta, Ağrı'da, Van'da, Adıyaman'da da hep birlikte rabiamızı tekrarladık." şeklinde konuştu.Kalabalıkla beraber rabiayı tekrarlayan Erdoğan, "Burada bir soru işareti var mı? Ama Bay Kemal bizim bu işaretimizden çok rahatsız olmuş. 'O birilerinin işareti' diyor. Bay Kemal, bak dikkat et. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Buna söyleyecek lafın varsa çık bunu açıkça söyle. Ülkemizi tökezletmek isteyenlerin, milletimizin sendelemesini bekleyenlere hem Muş'tan hem de Ağrı'dan esaslı bir ders verdik." diye konuştu.Recep Tayyip Erdoğan, 8 Şubat'ta Sivas'ta başladıkları il ve ilçe ziyaretlerinde bugüne kadar 80'in üzerinde miting yaptıklarını, doğu, batı ayırmadan kendi belediyeleri olup olmadığına bakmadan 56 ili ziyaret ettiklerini anlattı."Yalan yanlış konuşuyorlar"Gittikleri her yerde büyük bir teveccühle karşılandıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:"İnsanlarımıza Türkiye'nin ve şehirlerinin son 17 yılda nereden nereye geldiğini rakamlarla, videolarla, tablolarla tek tek anlattık. Hamasete, popülizme asla tevessül etmedik. Hiç kimseye iftira atmadık, kara çalmadık. Muhalefet, meydanları çamur siyasetiyle yalan, bühtan siyasetiyle kirletirken biz yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik. Önce milletimize 17 yılın karnesini gösterdik, sonra desteklerini talep ettik. Önce vatandaşımıza 5 yılın hesabını verdik, sonra gelecek 5 sene için icazet istedik. Biten yatırımlarımızla beraber devam eden projelerimizi, bunların ne aşamada olduğunu, ne zaman biteceğini de insanımıza izah ettik. Şehirlerimize önümüzdeki dönemde hangi yatırımları kazandıracağımızı yine milletimizle tek tek paylaştık. Biz böyle bir seçim kampanyası yürütürken muhalefetin neler yaptığını, neyle meşgul olduğunu sizler de bizzat gördünüz. Biz Sivas'tayken, Rize'deyken, Trabzon'dayken onlar hala Ankara'da bölücü örgütün uzantılarıyla pazarlık yapıyorlardı. Bu pazarlıkta kim nerede, kiminle omuz omuza olacak, bunu konuşuyorlardı. Bugün Adıyaman'da da bunu gördük. Bunları anlamak mümkün değil. Nasıl oluyor da hiçbir zaman bir araya gelmelerinin mümkün olmayacağı bu siyasi partiler şimdi bir araya geliyor. Burası çok anlamlı. Düşünün CHP, HDP bir araya geliyor. Fakat açıklayabiliyorlar mı? Hepsi de inkar ediyor. Artık belgeler elde. Bütün bunlara rağmen yalan yanlış konuşuyorlar. Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara'da hala liste kavgası, isim, rant kavgası veriyordu. Seçmeni ancak sandık günü iyice yaklaşınca hatırladılar. Bu dönemi de 3-5 salon toplantısıyla 2-3 gazete röportajıyla atlatmaya çalışıyorlar."Erdoğan, Millet İttifakı'nın İstanbul'da doğru dürüst miting yapmadığını, buna cesaret dahi edemediğini ifade ederek, gittikleri yerlerde Hatay'da olduğu gibi millete ya da Denizli ve Aydın'daki gibi şahsına hakaret ettiklerini söyledi.Hiçbir şey bulamadıklarında da Yeni Zelanda saldırısında olduğu gibi tüm Müslümanlara hakaret ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Türk ve Müslüman düşmanı bir caninin suçunu bile size, bize ve İslam dünyasına yüklemekten çekinmediler. 51 kişinin şehit edildiği terör eylemi sonrasında 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' demek sadece neonaziler ile Bay Kemal'in aklına geldi. Yeni Zelanda başbakanının ve halkının gösterdiği empatiyi, dayanışmayı, vicdanlı tavrı maalesef Bay Kemal gösteremedi. Biz bu süreçte gerçekten kararlı bir duruş sergiledik." ifadelerini kullandı.(Sürecek)