Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı'yla da evelallah askerimiz artık hangi konumda olduğunu ortaya koymuştur." dedi.Erdoğan, Büyük Üsküdar İftarı'ndaki konuşmasında, 23 Haziran'da tüm eksikliklerden, kanunsuzluklardan, yolsuzluklardan arındırılmış yeni bir seçimle İstanbul'un büyükşehir belediyesi başkanına kavuşacağını söyledi.Seçimi kimin kazandığının elbette mühim olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:"Ancak çok daha önemli olan nasıl kazandığıdır. Hukuka ve vicdanlara uygun şekilde yapılan her seçim sonucunun milletimizin de bizim de başımızın üzerinde yeri vardır. Şimdi sizlerden 23 Haziran'da sandığa ve sandık sonuçlarına sıkı bir şekilde sahip çıkmanızı istiyorum. Her ne sebeple olursa olsun sandığa gitmemek, başkalarının o sandıkta ortaya koydukları iradeye teslim olmak demektir. Üsküdarlı hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İstanbul halkının kendi iradelerine sahip çıkacaklarına inanıyorum.""2023 hedeflerine kimse engel olamayacak"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önünde hem çok büyük zorluklar hem de çok büyük fırsatlar bulunduğunu, bu zorlukları fırsatlara dönüştürmenin milletin elinde olduğunu belirterek, şayet millet olarak birlikten, beraberlikten ve kardeşlikten taviz verilmezse Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasına kimsenin engel olamayacağını söyledi.Erdoğan, 1994'te belediye başkanı olduğu zaman İDO Genel Müdürlüğü, sonrasında Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı görevlerinde bulunarak gerek ulusal gerek uluslararası camiada çok ciddi birikimlere sahip olan yol ve dava arkadaşı Binali Yıldırım'ı İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak sunduklarını anlattı.Bu tür bir birikime sahip olan belediye başkan adayıyla İstanbul'u farklı bir yere taşımak istediklerini vurgulayan Erdoğan, tüm hemşehrilerin 23 Haziran'da Binali Yıldırım'a sahip çıkmasıyla İstanbul'a gölge düşmeyeceğine inandığını dile getirdi.Erdoğan, hedeflerine ulaştıklarında da artık ülkenin önünde bambaşka kapılar açılacağını ve dünyada devler ligine çıkılmış olunacağına işaret ederek, "Ülkemizde bir kesim hala bu büyük oyunu görmekte zorlanıyor. Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkenin meselesi sananlar, dünyaya gözlerini kapatanlardır. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıları sadece kendi dinamiklerimizin ürünü zannedenler, oynanan büyük oyundan bihaber olanlardır. Milli güvenliğimizi güçlendirmek için attığımız adımlara gösterilen tepkileri sıradan refleksler olarak görenler, ülkemize yönelik tehditleri kavrayamayanlardır. İşte bakın şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı'yla da evelallah askerimiz artık hangi konumda olduğunu ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı."İstanbullular en doğru tercihi yapacak"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her alanda son bir asrın en kritik mücadelelerini verdiğini belirterek, son dönemdeki her seçim gibi İstanbul seçimlerinin de bu mücadelenin bir parçası olduğunu dile getirdi.Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Eğer bu seçimlerin sonuçlarını, dışarıda birileri İstanbul halkından dahi yakından takip ediyor, saf tutuyor, sevinç çığlıkları veya üzüntü beyanları serdediyorsa ortada başka bir oyun var demektir. 31 Mart'ta Batı, Avrupa'nın değişik ülkeleri, kazandı diye zannettikleri isim için nasıl eğlendiklerini gördünüz değil mi? Bu işin arkasında nelerin olduğunu hala anlamadık mı? Nelerin döndüğünü anlamadık mı? İstanbul halkının karşısına çok büyük imaj kampanyalarıyla hoşgörü, diyalog, çağdaşlık abidesi olarak çıkartılan kişilerin suratındaki makyaj döküldükçe, gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Hayatında hiçbir başarı hikayesi olmayan, eserleriyle değil, sadece hoyratlık, hakaret, tehdit, tahammülsüzlük, bütün bunlarla gündeme gelen bir kişiye benim vatandaşımın İstanbul'u emanet etmeyeceğine inanıyorum. İnşallah 23 Haziran'da İstanbullular en doğru tercihi yapacaklardır. Tüm hemşehrilerim, bütün yakınlarına, dostlarına bence bunu iletmeleri lazım."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı ve ekibine böyle bir program düzenlediği için teşekkür ederek, "Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, beraber olalım, hep birlikte Türkiye olalım." diyerek konuşmasını bitirdi.NotlarKonuşmasının ardından platformdan inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşların ilgisini karşılıksız bırakmayan Erdoğan, onlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de programda kısa bir selamlama konuşması yaptı.Öte yandan, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı için Şemsi Paşa Camisi'nden Harem'e kadar uzanan 2 kilometrelik sahil yolu boyunca iftar sofrası kuruldu. Yaklaşık 100 bin İstanbullu, Kız Kulesi ve İstanbul manzarası eşliğinde oruçlarını açtı.(Bitti)