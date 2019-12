Büyük Usta Karpov, 10 sporcuyla aynı anda satranç oynadı

Satrancın yaşayan efsaneleri arasında gösterilen ve 7 kez dünya şampiyonluğu kazanan Büyük Usta (Grand Master) Anatoly Karpov, Mersin Satranç Festivali'nde hem deneyimlerini anlattı hem de 10 çocukla aynı anda karşılaştı. Rusya 'nın nükleer enerji şirketi Rosatom'un desteğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen festival, Divan Otel'de başladı.Yurt genelinden çok sayıda satranç oyuncusunun yer aldığı festivale katılan Anatoly Karpov, deneyimlerini paylaştı.Karpov, daha sonra 12 yaş altı sporcular İsmail Alp Özkaya, Şeref Karagöz, Yücel Taşkın, Beray Karatiken, Efe Mehmet Kaya, Yavuz Selim Dülek, Işıl Cingöz, Latife Günaştı, Sirin Annaberdiyeva ve Yücel Mert Öztürk ile aynı anda satranç maçı yaptı. Rus satranç ustasının her hamlesi, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.Karpov: "Rusya'daki programımızın benzerini Türkiye'de uygulayacağız"Düzenlenen basın toplantısında konuşan Anatoly Karpov, Türkiye'nin son yıllarda satrançta öne çıkan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, yakalanan ivmenin kaybedilmemesi gerektiğini dile getirdi.Türkiye ile 40 yıl önce İstanbul'da verdiği eğitimler sayesinde tanıştığını anlatan Karpov, "Rusya'da aktif olarak satranç eğitimi veriyoruz. En önemlisi, satranç öğretecek öğretmenler yetiştiriyoruz. Rusya'daki programımızın benzerini Türkiye'de uygulayacağız. Benzer bir ortaklığı Mersin'de de yapmak isteriz. Ayrıca burada her yıl genç satranç severlerle buluşursak çok iyi olur." diye konuştu.Genç oyunculara tavsiyelerde bulunan Karpov, "Sizin için en iyi yol, aktif olarak satranç oynamanızdır. Yarışmalara, turnuvalara katılmak en iyi okuldur. Başarısız olmak hevesinizi kırmasın. Bir turnuva olmazsa diğerinde başarılı olursunuz." ifadelerini kullandı.Tulay: "Bizim için çok büyük bir heyecan oldu"Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, satranç tarihinin en büyük sporcularından birini Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.Karpov'un satranca 4 yaşında başladığını, elde ettiği şampiyonluklarla da adını dünyaya duyurduğunu belirten Tulay, "Değerli satranç ustasını Türk sporcular ve antrenörlerle buluşturmak, bizim için çok büyük bir heyecan oldu. Karpov'un bir süre önce, 'Türkiye'de satranç çok güzel şekilde gelişiyor. Özellikle Türkiye, satranç eğitimi açısından bir numaralı ülke.' şeklindeki açıklamalarıyla bizim bu yönde attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu vurgulaması, hepimizi mutlu etmişti." şeklinde konuştu.FIDE Asbaşkanı Akaki Iashvil ise festivalin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını aktararak, "FIDE olarak, çok faydalı olacağını düşündüğümüz bu buluşmayı her yıl yapma önerisini kabul ediyoruz." açıklamasını yaptı.Rosatom'u temsilen etkinliğe katılan Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksey Frolov da festivale katkı sunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını, çocuklar için hediye niteliğinde bir etkinlik gerçekleştirildiğini vurguladı.