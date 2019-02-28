Büyük Usta Yaşar Kemal Karabağlar'da Anıldı

Büyük Usta'nın büstüne karanfil bırakan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu ülkenin aydınlık bakan, geleceği okuyan insanlara ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte de Karabağlar Belediyesi kültür sanat merkezleriyle, sosyal tesisleriyle imkanlar sunarak kendi insanımızın, kendi toplumumuzun kendisini ifade edebileceği ortamları yaratacağız . Biz bugün burada Yaşar Kemal'i anmaktan onur duyuyoruz. Çünkü bu ülkeye çok Yaşar Kemal'ler lazım." dedi.

Karabağlar Belediyesi Yaşar Kemal Parkı ve Büstü önünde gerçekleştirilen anma etkinliğine Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yanı sıra; belediye meclis üyeleri, belediye meclis üyesi adayları, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatseverlerin yanı sıra CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hasan Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı

Yaşar Kemal'i anmaktan onur duyuyoruz

Anma etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyetin kurulmasından sonra ülkemizde bir çok önemli kültür sanat insanı yetiştiğini ifade ederek, "Onlardan bir tanesi de Yaşar Kemal'dir. Çukurova'yı bizlere en iyi tanıtan ve anlatan kişidir Yaşar Kemal. Yazdığı romanlarda oralarda yaşayan insanları, doğasını hissettirmiştir. Böylesine kendisini yetiştirmiş ve hayatın çilelerini çekmiş bir insandır. Biz bugün burada Yaşar Kemal'i anmaktan onur duyuyoruz. Çünkü bu ülkeye çok Yaşar Kemal'ler lazım. Bu ülkeyi anlatan, bu ülkenin insanını tanıtan Yaşar Kemal'lere çok ihtiyacımız var" dedi.

Kültür sanat merkezlerini tüm Karabağlar'a yayacağız

Kültür ve sanatla uğraşan insanları yetişebilmesi için her türlü çabayı sarf etmeye çalıştıklarının altını çizen Başkan Selvitopu, "Biz böylesi kültür insanlarımızın yetişebilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye çalışıyoruz. Karabağlar'ı kültürle sanatla buluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle, önümüzde ki dönemde de yapacağımız en önemli hizmetlerden birisi kültür sanat merkezlerini bütün Karabağlar'a yaymak olacaktır. Kültür ve sanatla uğraşan insanlarımız kendi ülkelerini de iyi anla r,iyi tanımlar, daha aydınlık bakar. Bu ülkenin aydınlık bakan, geleceği okuyan insanlara ihtiyacı var. Bizlerin de onlara bu imkanı sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de Karabağlar Belediyesi kültür sanat merkezleriyle , sosyal tesisleriyle kendi insanımızın,kendi toplumumuzun kendisini ifade edebileceği ortamları yaratacağız. Bunun sonucunda da yeni Yaşar Kemal'ler, Nazım Hikmet'ler, Ahmed Arif'ler gibi bir çok kültür sanat insanımız ortaya çıkacaktır. Buna da çok ihtiyacımız var. Özellikle son yıllarda kültüre ve sanata karşı olumsuz tutumlardan büyük rahatsızlık duymaktayız. Toplumun kendisini kültür sanatla ifade edebilme olanağı tanınmalıdır" diye konuştu.

Başkan Selvitopu'na çiçek takdim etti

Sunuculuğunu Yazar Y.Bekir Yurdakul'un yaptığı anma etkinliğinde, Yazar Birsen Başaran da Yaşar Kemal'e vefa örneği gösteren Başkan Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür ederek, Yaşar Kemal'in hayatında yer alan önemli kesitleri anlattı.

Etkinlikte eski KARBEM öğrencilerinden Serkan Erdoğan ve arkadaşları müzik dinletisi yaparak, iki güzel parça seslendirdiler. Etkinlik sonunda Yaşar Kemal Mahallesi Muhtarı Nezir Olur da, Başkan Selvitopu'na çiçek verdi.

Başkan Muhittin Selvitopu ve katılımcılar etkinlik sonunda Türk Edebiyatı'nın büyük ustası Yaşar Kemal'in büstüne karanfil bırakarak saygıyla andılar.

Kaynak: Bültenler