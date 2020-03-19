Büyük Veba Salgını'nda kendine eve kapatan Isaac Newton büyük keşifler yaptı

Tarihin en etkili bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Isaac Newton bir elmanın yer yüzüne düşüşünü gözlemleyerek dünyaya bakışımızı değiştirdi.Evrensel kütle çekim yasasını ve hareket yasalarını formülleştiren Newton ayrıca optik bilimine önemli katkılar sağladı ve matematiksel analizin giriş kısmı olan sonsuz küçükler hesabını geliştirdi.

Kaynak: Euronews.com